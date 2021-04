Incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros em prédio da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga

Fogo de origem ainda desconhecida atingiu o depósito do projeto ‘Roupas Solidárias’ e alguns documentos que estavam no local; ninguém se feriu.

Um princípio de incêndio atingiu um espaço usado como depósito pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Votuporanga/SP e mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros, no final da manhã desta quarta-feira (7).

De acordo com informações, por volta das 11h30 servidores da Pasta sentiram o forte cheiro da fumaça, vindo do prédio localizado na Rua Pará e acionaram a corporação que chegou rapidamente ao local e combateu as chamas, antes que o fogo se alastrasse.

Ainda conforme apurado, ninguém ficou ferido. A Polícia Cientifica foi chamada e periciou o cenário do incidente, devendo emitir laudo apontando as causas do fogo.

*Foto: reprodução/Votunews