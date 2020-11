Incêndio entorno do Clube de Tiro assusta associados

Um incêndio na vegetação seca que cerca o Aquila Clube de Tiro de Votuporanga, que fica próximo da sede da antiga APAE na Estrada Municipal Emídio Pereira de Araújo – VTG 423 -, causou no início da tarde de ontem, um grande susto nos associados. O foco do incêndio começou na beira da estrada e se alastrou pelas casas da sede da antiga APAE, chegou a chamuscar alguns prédios, que só não foram destruídos, graças a intervenção de um caminhão pipa da Usina Cofco, que prestou auxilio no combate as chamas.

O fogo se alastrou por todo o entorno do clube e causou destruição em enormes bambuzais que existiam no local, além de todas as pastagens e vegetação natural do local.

Membros do Clube munidos de mangueiras auxiliaram no combate ao incêndio que só foi debelado após várias intervenções com água jogada pelo caminhão da Usina, que se abastecia do líquido em uma represa próxima ao incêndio. Ninguém se feriu.