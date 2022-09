Incêndio em prédios de Rio Preto causa morte

Um homem de 41 anos, que estava entre as vítimas, acabou não resistindo.

Um incêndio em prédios na cidade de São José do Rio Preto/SP aconteceu na noite da última sexta-feira (9.set) e deixou vítimas, uma delas fatal.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o fogo começou em um apartamento no primeiro andar e se alastrou pelo prédio.

Um homem de 41 anos acabou não resistindo, as informações dos bombeiros são de que as outras 5 vítimas, que inalaram fumaça e foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaguaré, tentaram salvar o morador que morreu devido as queimaduras.

O motivo do incêndio está sendo investigado pela Defesa Civil.