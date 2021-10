Incêndio em fazenda deixa mortos após ventania espalhar chamas na região

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são dois funcionários de uma usina e de uma propriedade rural, cujos nomes e idades ainda não foram divulgados. Outras três pessoas também ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região noroeste paulista.

Segundo diretor de Obras de Santo Antônio do Aracanguá, o fogo chegou a ser praticamente controlado. Porém, uma forte ventania atingiu a propriedade rural, fazendo com que as labaredas voltassem com mais intensidade.

“Foi um desespero. Quase que ficamos queimados. As pessoas ficaram perdidas dentro das chamas e da poeira. Um homem pulou do trator. Não ficamos sabendo a quantidade de pessoas que ficaram feridas, porque elas estavam combatendo o fogo em outro ponto do pasto”, explicou Genival Francisco Moreira.