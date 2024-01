Incêndio em clínica de reabilitação deixa 8 feridos em Bady Bassitt 

Segundo coordenador da clínica, aparelho de ar-condicionado sobreaqueceu e entrou em curto-circuito; bombeiros controlaram as chamas. Vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades hospitalares de Rio Preto e Bady Bassitt.

Um incêndio em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos deixou oito homens feridos na noite de quinta-feira (11.jan). O local fica entre São José do Rio Preto/SP e Bady Bassitt/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, o coordenador da clínica relatou à Polícia Militar que o aparelho de ar-condicionado de um dos quartos sobreaqueceu e entrou em curto-circuito.

Três homens dormiam no quarto quando o incêndio começou. Eles foram socorridos pela Unidade de Resgate, intubados no local e encaminhados ao Hospital de Base. Dois permanecem internados, mas outro deixou a unidade por conta própria.

Ainda de acordo com o B.O., outros cinco pacientes ficaram levemente feridos no incêndio, sendo que quatro deles foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará e outro foi encaminhado à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Bady Bassitt.

Os bombeiros controlaram as chamas no local. Não há detalhes sobre os objetos que ficaram danificados no incidente.

A Polícia Civil foi informada sobre o incêndio e o caso foi registrado para investigação.

*Com informações do g1