Incêndio em casas deixa duas adolescentes mortas em Buritama 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma casa e se alastrou para outras três. Maria Eduarda, de 16 anos, e Geovana Eduarda, de 17 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, morreram em um incêndio na Rua Maria Florinda, em Buritama/SP, nesta sexta-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma casa e se alastrou para outras três. Todas as residências são geminadas, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente.

Além das duas adolescentes, quatro crianças estavam dentro da casa onde o fogo começou. Um menino viu o início do incêndio e correu para pedir ajuda aos vizinhos.

As crianças conseguiram sair a tempo. Porém, Maria Eduarda, de 16 anos, e Geovana Eduarda, de 17 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram. As duas vítimas não eram irmãs.

Os bombeiros trabalharam para controlar as chamas. As quatro casas atingidas pelo incêndio precisaram ser interditadas.

A Polícia Civil foi chamada e realizou exames periciais para apurar como o fogo começou. A Defesa Civil fará uma avaliação para ver os danos causados nos imóveis.

*Informações/g1