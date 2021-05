Incêndio em caminhão tanque mobiliza Bombeiros em Votuporanga

Na noite deste sábado um incêndio em um caminhão tanque, carregado com combustíveis (diesel), mobilizou o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na Rodovia Euclides da Cunha, Km 520, na frente do Ville Hotel, região urbana de Votuporanga.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e Policia Militar fecharam a pista nos dois sentidos o que causou um enorme congestionamento.

O fogo, segundo informações, teria começado em uma das rodas do veiculo. As guarnições de salvamento, a uma longa distancia, esguicharam água para esfriar o tanque e miraram também no foco principal, deu certo, o fogo foi contido e o risco de uma provável explosão foi eliminado. Ninguém se feriu.