Incêndio destrói empresa de Rio Preto

Um incêndio de grandes proporções, na manhã deste sábado, 9, destruiu as instalações da Bela Flor, importadora e distribuidora de flores permanentes, localizada na estrada vicinal Alcides Augusto Ávila, na zona rural de Rio Preto. Pelo menos três pessoas trabalhavam no momento em que o fogo teve início. Ninguém ficou ferido.

BARRACÕES

Dois barracões incendiaram, mas um deles, com 2 mil metros e onde as labaredas apareceram primeiro, ficou completamente destruído. As chamas no segundo barracão, de 4 mil metros, foram apagadas por funcionários e bombeiros.

MOBILIZAÇÃO

Duas autobombas do Corpo de Bombeiros, um autotanque e quatro caminhões de água do Semae, além de um caminhão pertencente à usina de Onda Verde, foram usados no combate às labaredas.

Aproximadamente 20 bombeiros foram mobilizados e 20 policiais militares deram apoio no atendimento da ocorrência.

ÁREA ISOLADA

A Polícia Militar isolou o trecho da estrada até a empresa, para que as viaturas da corporação e do Corpo de Bombeiros pudessem transitar com maior rapidez. Além disso, a medida evitou que populares se arriscassem para verem de mais perto o foco do incêndio.

BITUCAS

Várias bitucas foram encontradas nas proximidades de onde começaram as chamas. Câmeras de segurança da Bela Flor podem ajudar a identificar se essas pontas de cigarros podem ter causado o incêndio.

Danielle MOLNAR – Dhoje Interior