Incêndio destrói cozinha de pesqueiro em Votuporanga 

A Ilha do Pescador, um dos mais tradicionais points do tipo na cidade, suspendeu o atendimento até que o local seja recuperado. Caso é investigado.

Um incêndio registrado na madrugada desta terça-feira (7.mai) destruiu a cozinha do tradicional pesqueiro votuporanguense, Ilha do Pescador. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas.

De acordo com o apurado, o incêndio teria começado com curto-circuito na rede elétrica, possivelmente em um micro-ondas, e logo se espalhou pela cozinha e toda a parte do cômodo, chegando na parte externa do estabelecimento.

O segurança noturno do local foi quem notou as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, que conteve o fogo antes que espalhasse e consumisse toda área externa.

Apesar do cenário devastado e quase nada para ser reaproveitado no cômodo, ninguém ficou ferido.

As equipes da Polícia Científica foram acionadas e o caso é investigado pela Polícia Civil.