Incêndio destrói bambuzal na entrada da prainha de Mira Estrela

A plantação de bambu que ornamenta a vicinal que leva até a prainha de Mira Estrela pegou fogo no início da noite deste sábado, 18. Bombeiros e caminhões pipas da prefeitura daquela cidade trabalharam juntos para apagar o incêndio.

De acordo com informações de populares, o fogo, que se alastrou pela plantação de bambus, teve início por volta das 19h. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.