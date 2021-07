Incêndio de grande porte atinge fábrica em Santa Fé do Sul

Bombeiros atuaram por 4 horas para controlar o fogo; local tinha produtos inflamáveis

Redação

Um incêndio de grandes proporções atingiu a sede da empresa Flash Cover, em Santa Fé do Sul, na tarde deste sábado, 24.

O fogo teria começado por volta das 16h30 e exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros, com as equipes de Jales, Santa Fé do Sul e Rio Preto para controlarem as chamas, o que ocorreu por volta das 20h30. A brigada de incêndio da própria empresa também auxiliou na intervenção

Não há informações de feridos e os motivos que causaram o incêndio serão objeto de apuração a ser realizada pela Polícia Civil.

A Flash Cover está situada no Distrito Industrial II de Santa Fé do Sul e fabrica capotas e tapetes para veículos e armazenava produtos inflamáveis.

Nota Oficial

Neste domingo, 25, a direção da empresa emitiu uma Nota Oficial:

A Direção da Empresa Flash Cover vem a público agradecer a todo os envolvidos numa grande operação para combater o incêndio que consumiu parte de nossa empresa na tarde deste sábado, dia 24 de julho. Temos imensa gratidão aos Profissionais do Corpo de Bombeiros de Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis e aos funcionários e colaboradores pela dedicação e esforço no combate ao incêndio, que ocorreu em nossas dependências. Estamos muito gratos pelos esforços de cada um, que em alguns momentos colocaram em risco suas próprias vidas para evitar que o dano fosse ainda maior.

A Flash Cover também agradece as Empresas Usina Vale do Paraná e Colombo, CBR Construtora, SAAE de Santa Fé, Prefeituras de Santa Fé do Sul e dos Municípios que enviaram reforços de “caminhões pipa” que foram muito importantes para conter o incêndio, além de muitos voluntários, colaboradores, amigos, Polícia Militar, SAMU e Guarda Municipal, que durante o combate ao incêndio de alguma forma foram imprescindíveis nesta tarde de sábado.

MUITO OBRIGADO! Vocês foram muito além do que o dever pedia e mostraram que a solidariedade é o mais importante de tudo. O comprometimento de todos deixa-nos emocionados e temos certeza que o prejuízo de bens materiais é muito menor que nossa alegria por poder contar com tantas pessoas em um momento de muita tensão e medo.

Reiteramos novamente, um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros de Santa Fé do Sul e da região que como sempre se desdobram para atender a ocorrência. Os valorosos Bombeiros Civis e Militares demonstraram sua grande capacidade e dedicação no combate ao fogo.

A empresa Flash Cover também se coloca a disposição para o ressarcimento daqueles que tiveram algum custo por deslocamentos e outros, para nos socorrer. Podem contar conosco

MUITO OBRIGADO A TODOS!

Marcio Caldeira – Diretor da Flash Cover

(O Extra net)