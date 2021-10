Incêndio atinge casa e mobiliza bombeiros em Votuporanga 

Fogo se espalhou pelos cômodos do imóvel localizado no bairro Vila América, que ficaram totalmente destruídos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Um incêndio atingiu uma casa localizada na Rua Chile, no bairro Vila América, em Votuporanga/SP, na noite de quinta-feira (30).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou pelos cômodos, que ficaram totalmente destruídos. As chamas teriam iniciado após uma panela ter sido esquecida no fogão ligado. Dois irmãos de 20 e 23 anos estavam no imóvel no momento do incidente, porém, estariam brigando.

A corporação foi acionada por um vizinho e controlou as chamas rapidamente. Os irmãos foram apresentados pela Polícia Militar na Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado como agressão e incêndio culposo. Ninguém ficou ferido.

A também moradora do imóvel e mãe dos jovens estava trabalhando no momento e precisou ser socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado de choque, após receber a notícia sobre o ocorrido em sua casa.

A causa do incêndio será investigada.