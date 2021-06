Incêndio atinge caminhão-tanque e mobiliza bombeiros em rodovia 

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo não transportava nenhum tipo de combustível. Suspeita é de que as chamas tenham começado em uma das rodas do caminhão.

Um caminhão-tanque pegou fogo na Rodovia Éttore Bottura, em Três Fronteiras/SP, nesta quarta-feira (23).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Santa Fé do Sul/SP, o veículo não transportava nenhum tipo de combustível. A suspeita é de que as chamas tenham começado em uma das rodas do caminhão

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o combate às chamas. O caminheiro conseguiu sair a tempo e não ficou ferido.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o trânsito precisou ser interditado somente enquanto os bombeiros apagavam o fogo.

*Com informações do g1