Incêndio assusta moradores de Fernandópolis nesta quarta-feira

Uma força tarefa organizada pelo Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, Jales e Votuporanga, além de caminhões pipa de várias usinadas da região e a Defesa Civil, controlaram por volta das 23h00 desta quarta-feira, dia 19, um incêndio de grandes proporções entre os bairros Jardim Paraíso, Alto das Paineiras, Itália, Wilson Moreira e Mais Parque.

O fogo assustou moradores da região que gravaram diversos vídeos mostrando a situação crítica. As chamas atingiram reservas ambientais existentes, como a mata ao lado do antigo Zoológico, além de outras áreas verdes pertencentes a sítios e fazendas.

O incêndio que começou no final da tarde é apontado como criminoso, já que moradores conseguiram visualizar pessoas no meio da pastagem colocando fogo. Até agora ninguém foi identificado pelas autoridades. As chamas foram vistas à quilómetros e em várias partes de Fernandópolis.

Unidades do Corpo de Bombeiros de Jales e Votuporanga também foram acionadas e se deslocaram para ajudar no combate as chamas. Caminhões pipas da Prefeitura e de usinas da região faziam o transporte de água para abastecer os caminhões dos bombeiros, sem que houvesse intervalos, evitando ainda mais a propagação das chamas.

O trabalho foi evitar que as chamas chegassem também nas casas localizadas no Mais Parque, Mais Parque do Lago e o Condomínio Terra Verdi. Nesses lugares, o Corpo de Bombeiros evitou a chegada do fogo, encharcando a pastagem e evitando o fogo.