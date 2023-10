Inaugurado o Spasso Revitar

A Clínica, idealizada pelo casal Alcione de Oliveira e a psicóloga Márcia Maria, foi pensada para atender diversas áreas da Saúde, seja física ou mental.

Inaugurado na manhã da última terça feira, 10, o Spasso Revitar. Entre convidados, amigos, familiares e profissionais, foram anotadas as presenças do prefeito Jorge Seba e do Padre Gilmar Margoto que abençoou as instalações.

Além da própria Márcia que já tem larga experiência como psicóloga e a filha, a endocrinologista Dra. Ariane Chiara, o espaço oferece ainda outras 6 salas a profissionais da Área. Uma delas já ocupada pela fisioterapeuta pélvica Thais Caroline.

O lugar foi idealizado para oferecer acessibilidade, conforto, além de um atendimento humanizado. requisito essencial no planejamento da obra.

A escolha do imóvel, uma bela residência, que fica na Rua Bahia, no bairro Marão, é um projeto de 1978 do arquiteto e hoje prefeito Jorge Seba e a adequação contou com o bom gosto do design de interiores, Djalma Dias.

Já o nome e a logomarca, cheios de significados, foi pensado com muito carinho pelos proprietários. Spasso com S remete a Spa, lugar procurado para o auto cuidado e melhoria da qualidade de vida. Revitar, vem de restaurar, revitalizar, assim como foi feito com a casa. A borboleta, símbolo da transformação que assim como nos homens, superados, chegam a lugar de beleza e equilíbrio. E por fim, a estrela, que representa a espiritualidade, transcendência e fé, propósito maior de vida para Alcione e Márcia.

Após a benção das instalações realizadas pelo Padre Gilmar, foi servido um café da manhã para os convidados.

Rua Bahia, 2499 – Bairro Marão

