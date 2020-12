Inaugurado Memorial do Legislativo “Vereador Aguinaldo de Oliveira” 

A Câmara Municipal de Votuporanga inaugurou no início da tarde de ontem, o Memorial do Legislativo “Vereador Aguinaldo de Oliveira”. Estavam presentes na cerimônia o prefeito eleito Jorge Seba, o presidente da Câmara, Mehde Meidão; o gerente regional da CDHU em Rio Preto, Osvaldo Carvalho, a família de Aguinaldo Oliveira, sua esposa Efigênia Delurdes Silveira Oliveira, o filho José Roberto Silveira Oliveira e a nora Néia Camargo. A cerimônia contou também com a presença de Divaldinho de Oliveira, além dos colaboradores do projeto, o historiador Ravel Gimenes e o diretor jurídico parlamentar da Câmara, Lucas da Silva.

O projeto, ideia do presidente da Câmara, reúne documentos fotos e arquivos do acervo da própria Câmara e de colaboradores, o Memorial traz a mente da presente geração a história dos acontecimentos do Legislativo votuporaguense e ainda do passado de glória e conquistas de nosso município.

Para o presidente da Câmara de Vereadores – Mehde Meidão Slaiman Kanso, o Memorial foi viabilizado graças ao apoio e comprometimento de tradicionais famílias de Votuporanga que doaram espontaneamente peças, fotos e objetos antigos que fazem parte do acervo cultural da Câmara. “Buscamos famílias que têm história e fazem parte do desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. Todas as peças, fotos e objetos foram doados para a Câmara montar o nosso Memorial elaborado com muito carinho por nossos colaboradores”, destacou Meidão. O Memorial já se encontra aberto a visitação pública. A Rádio Clube e Diário de Votuporanga contribuíram para montagem do Memorial do Legislativo “vereador Aguinaldo de Oliveira”

Acervo cedido pela Rádio Clube: gravador de rolo, microfone, maletas, etc

Acervo cedido pelo Diário de Votuporanga, entre os equipamentos a primeira máquina de escrever do jornalista Nelson Camargo