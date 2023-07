Inaugurada em Votuporanga mais uma Farmácia da Rede Economize

Foi inaugurada na manhã da última sexta-feira (7) mais uma unidade da rede de Farmácias Economize. O casal votuporanguense Savio Pavolin e Patrícia Zuchetti Pavolin, ela farmacêutica e no ramo há mais de 19 anos, apostou na modernidade de um prédio recém construído no início da Avenida João Gonçalves Leite, a conhecida Avenida do Assary e fizeram valer toda a experiencia que adquiriram numa das marcas que mais vende produtos farmacêuticos no Brasil

Savio fez seu pronunciamento e muito emocionado pela conquista, agradeceu a sua mulher Patrícia, a sua equipe de trabalho, além dos investidores que acreditaram no seu projeto e aos franqueadores da Rede Economize.

A cerimônia de inauguração pode contar, além dos familiares e amigos do casal, com os diretores da rede de farmácias, que vieram de Rondonópolis com a intenção de prestigiar a mais nova unidade da rede. Um dos proprietários da Rede, Rodolfo Jaquinta disse em seu pronunciamento que Votuporanga é uma cidade muito especial, pois foi aqui que casou e que nasceram seus filhos, foi daqui que partiu com a ideia de montar uma pequena farmácia no Mato Grosso e o sucesso veio, mas as custas de muita luta e perseverança.

Também presente na inauguração alguns empresários de Votuporanga que também foram prestigiar o casal, entre eles citamos Junior Leppos, Luiz Bressan, Wilson (Wilson Imóveis), entre outros.

A escolha do casal pela rede Economize foi de juntar-se a mais de 160 franquias espalhadas pelo Brasil, que trabalham com o slogan “o melhor preço do Brasil”, marca esta que defende o que o cliente está buscando.

A Farmácia Economize chega a Votuporanga com o compromisso de vender medicamentos a preço justo e de atender seus clientes com empatia, além de proporcionar conforto e bem-estar.

Após o corte simbólico da fita inaugural, todos os presentes foram convidados para conhecerem as instalações e participarem de um café da manhã.

Avenida João Gonçalves Leite, 4440.

Veja as fotos:

O casal Savio e Patrícia, proprietários da Farmácia Economize de Votuporanga

Momento solene da abertura com o corte da fita inaugural com: Rodolfo Jaquinta, Patrícia e Savio

Savio e Patrícia entre o diretor da Rede Economize Rodolfo Jaquinta e o responsável pela expansão da rede, Leandro Didoné

O casal Patrícia e Savio entre Wilson e Andréa da Wilson Imóveis e Luís Bressan

Equipe de atendimentos que foram treinadas na central da Rede

Dan Curti e Patrícia

Denilsom Balbuino, um dos diretores da Rede Economize e Junior Leppos