Inaugurada a Avenida Paulino das Neves

Via, que foi entregue na ultima sexta-feira (3) com homenagens a familiares de Paulino das Neves, garante acesso a região Norte.

A Avenida Paulino das Neves contou com obras de galeria, calçada, guia, sarjeta, rampa de acessibilidade, asfalto, paisagismo e iluminação. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a obra foi orçada em R$ 495.837,94, porém na licitação o valor foi reduzido em cerca de 17,5%, totalizando R$ 408.704,12 de investimento. Com 100% de recurso oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, conquistado pelo Deputado Carlão Pignatari, a obra teve início na Avenida Nasser Marão e termina no cruzamento com a Rua Leonardo Commar, totalizando cerca de 4.300 m² de área construída.

A obra ainda contou com pavimentação, calçamento, galerias de águas pluviais e paisagismo na Avenida Paulino das Neves a partir do trecho do cruzamento com a Rua Nassif Miguel até o final da via, no cruzamento com a Rua Leonardo Commar. Neste trecho a Prefeitura bancou todo o projeto e infraestrutura da obra.

No cruzamento com a Avenida Nasser Marão foram instalados semáforos para a organização do fluxo de veículos, devido ao intenso tráfego.

Segundo o prefeito João Dado, “A Avenida Paulino das Neves, que foi duplicada, asfaltada e iluminada, vai interligar, através da Rua Leonardo Commar, toda a região Norte da cidade e passa a ser mais um acesso ao centro da Cidade. Agradecemos o Deputado Estadual Carlão Pignatari, que foi quem conquistou os recursos junto ao Governo do Estado para que essa obra pudesse ser realizada”.

Quem foi Paulino das Neves?

Paulino das Neves, trabalhou na Escola Manoel Lobo (Foto arquivo familiar)

Nei Neves no momento de agradecimento com a esposa Jesuína Gallo Neves

Falecido em janeiro de 1997 era casado com a Sra. Zulmira Neves e pai dos votuporanguenses, Arquimedes Neves, o “Nei” e José das Neves, o “Zequinha”. Paulino das Neves foi funcionário da Escola Manoel Lobo entre 1.967 a 1.990. Além de porteiro da Escola, era ele quem fechava a instituição, verificava as classes, apagava as luzes, fechava as janelas e portas. Nei Neves disse que a homenagem com o nome desta importante avenida “foi coisa de cinema, muito lindo e inesquecível. A alegria invadiu os nossos corações, não há como descrever tal momento. Restou-nos, com imensa satisfação e respeito, em nome da família Neves, expressar a nossa alegria e o nosso obrigado ao Prefeito Municipal, senhor João Eduardo Dado Leite de Carvalho e, também com o mesmo apreço, ao Presidente da Câmara Municipal, Meide Meidão Slaiman Kanso”.