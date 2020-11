Inaugurada a 3ª Edição da Decorshow 2020

Aberta oficialmente no início da tarde de ontem a 3ª Edição da DECORSHOW 2020. Com presença de autoridades o espaço foi liberado para visitação pública. Móveis, decoração, paisagismo, automóveis, máquinas agrícolas, etc. A mostra acontece no espaço Ilha do Pescador durante esta semana das 14h às 22h e no sábado e domingo das 10h às 22h.

A Decorshow reúne 47 empresas, sendo sete delas de outros estados. O evento oferece mais de 20 mil itens com preços especiais para varejo. A entrada, estacionamento e café são gratuitos.