Imprudência: em seis meses, mais de 12 mil motoristas são autuados em Votuporanga

Pelo segundo ano consecutivo, as principais infrações de trânsito são: transitar em velocidade maior que o permitido, uso de telefone celular e avançar sinal vermelho de semáforo.

Votuporanga/SP registrou nos primeiros seis meses deste ano 12.051 multas de trânsito, segundo dados levantados pela Prefeitura, a pedido do Diário de Votuporanga. Número é maior que no mesmo período do ano passado, quando foram registradas 9.466 autuações. Motivo, seria o menor fluxo de trânsito em virtude da pandemia do coronavírus.

De acordo com os dados, tanto em 2021 quanto no presente ano, as infrações mais comuns registradas no trânsito de Votuporanga, são: transitar em velocidade maior que o permitido, uso de telefone celular e avançar sinal vermelho de semáforo.

As imprudências perpetradas na condução de veículos refletem nos índices de letalidade em Votuporanga, nos últimos 20 dias, pelo menos três vidas foram ceifadas.

Um dos novos, velhos, vilões é o celular já que parece inevitável para os motoristas dar uma olhadinha no telefone a cada parada, seja no semáforo ou no congestionamento. O aparelho se tornou um item tão essencial para maioria das pessoas que dirigir um trajeto inteiro sem conferir as mensagens se torna quase impossível.

A atitude corriqueira parece inofensiva, porém, além de proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o uso do celular ao volante coloca em risco não só o condutor, como os demais ocupantes do veículo e todos os pedestres nas vias.

De acordo com um levantamento do Detran.SP, em todo o estado, de janeiro a junho deste ano, 140.451 autuações foram registradas; uma alta de 160% se comparado ao mesmo período de 2021, com 53.964 registros. Em Votuporanga, no primeiro semestre, foram 1.493 autuações registradas do tipo.

No entanto, segundo os dados da Prefeitura, o principal motivo de autuação no município é transitar em velocidade maior que o permitido, inclusive, em pontos já conhecidos pelos motoristas, como os registrados pelos radares das avenidas República do Líbano, Horácio dos Santos e Jerônimo Figueira da Costa, respectivamente.

Além do registro tradicional de excesso de velocidade, um radar localizado na zona sul do município se tornou notícia no início do ano, após ser danificado por vândalos.

‘Acelerando’ no bolso

Durante todo o ano passado, Votuporanga conseguiu arrecadar R$ 1.371.499,42 com multas de trânsito. E em conformidade com a resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) a arrecadação é destinada a atender, exclusivamente, as despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Já no primeiro semestre deste ano, a cifra ultrapassou os valores de 2021, arrecadando aos cofres do município R$ 1.830.403,69.