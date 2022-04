Impress reinaugura suas instalações de olho no futuro

O prédio da papelaria, no centro de Votuporanga, passou por uma profunda revitalização e a partir das 9h desta quinta-feira (14), proporcionará mais conforto e praticidade aos clientes.

Acontece na manhã desta quinta-feira (14) às 9h, uma cerimônia com a presença de autoridades, clientes e familiares de Fernando Caetano Alvito, atual diretor proprietário da empresa, para a reinauguração das instalações físicas da Impress Papelaria. O prédio, que pertence à empresa, passou por uma profunda revitalização. Fernando Alvito disse que a ideia foi proporcionar mais conforto e praticidade a seus clientes.

A Impress, empresa familiar que já contabiliza 39 anos de existência, foi adquirida em 1983 pelo saudoso comerciante Joaquim Tavares Alvito. Segundo sua viúva, Rosa Maria Ribeiro Caetano Alvito, quando ele adquiriu o comércio, era apenas uma porta alugada, num ponto comercial na Amazonas próximo a joalheria e relojoaria A Joia e das Pernambucanas. No predinho eram apenas 4 funcionários, ele e a esposa. Com o passar dos anos e com forte tino comercial ‘Seo’ Joaquim comprou o atual prédio que hoje está sendo reinaugurado. Ali, ele começou com prateleiras, de um lado para papelaria e do outro para brinquedos, e foi assim, por muitos anos, aumentando cada vez mais sua participação no crescimento de Votuporanga.

Pela necessidade de ampliação um prédio vizinho foi alugado e foram divididas a Impress Papelaria da Impress Brinquedos.

Joaquim Tavares Alvito faleceu em 5 de setembro de 2016, mas deixou sua família preparada para continuar o negócio, deu muito certo e as lojas continuaram suas escaladas de sucessos.

Atualmente a viúva do Sr. Joaquim Alvito se aposentou e coube ao filho Fernando assumir em definitivo o comando dos negócios. E o DNA do pai não deixou duvidas que Fernando tenha o dom para o comércio. Jovem, antenado nas tendências dos rumos de novos mercados, realizou uma transformação nas empresas.

Na Impress Papelaria, uma revitalização adequou o prédio o que deixou o ambiente mais livre, iluminado e as mercadorias com fácil acesso para os clientes.

Fernando Alvito diz que fez questão de readequar a loja para que os clientes locais não necessitem sair de Votuporanga para procurar outros centros. `Aqui temos produtos da mais alta qualidade como, material escolar, papelaria, acessórios de informática, artigos de escritório, artesanato, etc. A nova Impress ficou moderna e fortalecida para o futuro`, garante.

Por outro lado, a Impress Brinquedos, após uma liquidação de seus estoques nos últimos 40 dias, entregou nesta semana seu ponto comercial e agora, segundo Fernando Alvito, parte para a modernidade das vendas on line por meio de uma associação ao E-Commerce, plataforma de vendas pela Internet. `Diminuímos drasticamente nosso custo, saindo do aluguel e nos acomodando em barracão também de nossa propriedade. Estamos felizes com as mudanças. Foi preciso coragem e determinação, mas nossos riscos foram minuciosamente calculados`, esclarece o jovem empresário.

A Impress, tradicional papelaria da Amazonas, reabre suas portas oficialmente hoje e espera de braços abertos, como sempre, seus clientes e amigos de Votuporanga e de toda a região.