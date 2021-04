Imprensa faz campanha de arrecadação para Santa Casa 

No aniversário de 71 anos da Instituição, veículos de comunicação se uniram em prol dos pacientes para levantar recursos.

Mais do que informar, ser o porta-voz, a imprensa faz parte do cotidiano da população. E como tal, busca transformar a realidade em que se vive, buscando meios de melhorar a vida das pessoas. No aniversário de 71 anos da Santa Casa de Votuporanga, celebrado no dia 16 de abril, os veículos de comunicação se uniram para uma campanha totalmente do bem.

A iniciativa “Imprensa em prol à Santa Casa de Votuporanga” visa arrecadar doações para a Instituição, referência para 53 cidades da região. Durante todo o dia 16, empresas, pessoas físicas, grupos poderão fazer parte desta grande corrente do bem que beneficiará milhares de pacientes.

Todo o resultado será direcionado para o atendimento de COVID-19. A meta inicial é de arrecadar R$230 mil para a compra de dois respiradores para a assistência aos casos mais graves da doença.

Orlando Ribeiro é o idealizador do movimento. Ele é correspondente voluntário da Rádio Antena 102, com boletins sobre a COVID-19 na região de Votuporanga. “Acompanhei, com particular interesse, uma ação parecida para angariar recursos financeiros para uma instituição de outro município que superou a meta, com doações vindas de todos os cantos”, contou.

Surgiu daí a ação para a Santa Casa de Votuporanga. “Fiquei impressionado com a capacidade solidária de uma comunidade quanto contagiada pela empatia e pelo desejo de ser solidário ao sofrimento alheio. O segundo aspecto mostrou a força e a credibilidade da imprensa, já que grande parte das doações foi em dinheiro, com quantias encaminhadas ao veículo de comunicação. Não há verdade maior do que é o homem que salva o homem e quando a gente coloca o coração à frente de nossas paixões, ideologias e diferenças de qualquer viés, o resultado aparece e a gente cresce como ser humano. É isso que se chama Fraternidade, que nos coloca a todos na condição de irmãos”, complementou.

As pessoas poderão colaborar de diferentes maneiras: pela conta do Hospital, por meio dos contatos da equipe de Captação de Recursos – Elisângela (17) 99633-4134 e Rosemir (17)99779-9928 e também via Drive-trhu para entrega de doações (alimentos, itens de higiene, equipamentos de proteção individual) das 8h às 18h no Cinema, em frente à praça da Matriz.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Fico muito emocionado em ver essa grande rede em prol de nosso Hospital. Todos os veículos de comunicação envolvidos em um mutirão, pensando em quem realmente necessita. Não temos dúvidas do sucesso que será a ação, que tanto nos ajudará na guerra contra a COVID-19. Será um presente de toda a população para nossa querida Instituição, que comemora 71 anos de muito serviço, com qualidade e humanização”, frisou.