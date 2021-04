“Imprensa em prol da Santa Casa”: R$ 85 mil em doações

Veículos de comunicação arrecadaram dinheiro, alimentos, equipamento de proteção individual, moto 0km e muito mais.

A imprensa de Votuporanga convocou toda a população: ajudar a Santa Casa no aniversário de 71 anos do Hospital, referência para a região. Foi uma verdadeira maratona do bem no último dia 16, de mais de 8 horas, para arrecadar doações, com muito êxito.

Todos os veículos de comunicação – rádios, TV, sites e jornais – dedicaram parte de sua programação para a iniciativa. Empresários, grupos, comunidade aderiram a ação. O resultado foi de R$ 85.166,88 em contribuições, que irão beneficiar milhares de pacientes, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).

As contribuições foram realizadas por meio de diversas ferramentas: PIX, QR Code, transferências, além do drive-thru instalado no cinema, em frente à praça Matriz – onde era comercializada pipoca com renda revertida para a ação. Equipes do Hospital se dividiram entre Instituição e no cinema, para receber as colaborações.

Foram R$ 41.140,29 em dinheiro, além de R$700 em combustível patrocinado por um posto da cidade e R$500 em serviços de solda e torno. A imprensa conquistou ainda 15 abadás do Café de La Music (OBA) no valor de R$ 24.150,00; uma mesa para o show do Bruno e Marrone, na quantia de R$4 mil e uma moto Honda Biz para o Hospital comercializar, com 100% da renda para a Instituição.

Além disso, foi destinada uma tonelada de produtos, entre alimentos e equipamentos de proteção individual, o que corresponde a R$4.676,59. Tudo será destinado para a assistência hospitalar, principalmente para o tratamento de Coronavírus.

Cada ajuda representou muito para a Santa Casa. Foram diversas manifestações de solidariedade, que demonstraram todo o apoio e gratidão pelos serviços da Instituição, motivando ainda mais os profissionais de saúde nesta pandemia.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a campanha. “Foi um dia memorável. A união de todos em prol da Instituição emocionou todos nós, diretores, médicos, colaboradores e voluntários. Foram horas de captação de recursos, muitas pessoas que foram pacientes, contando suas histórias. Votuporanga tem uma relação única com nosso Hospital, que é patrimônio do município”, ressaltou.

Luiz Fernando parabenizou pelo resultado. “A imprensa trabalhou incansavelmente e só podemos agradecer por cada doação. Em plena pandemia, em menos de um dia, é um valor significativo e que salvará vidas. Agradeço cada veículo de comunicação pelo apoio, cada munícipe, todos que estiveram junto conosco. A Santa Casa é privilegiada, por estar cercada de tanta solidariedade”, finalizou.