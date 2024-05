Império Solar reinaugura em novo endereço

Na última sexta-feira (16) a Império Solar – Energia Solar Fotovoltaica-, por meio dos seus diretores, Pedro Milani e Neto Silva, recepcionaram amigos, clientes e autoridades para cerimônia da reinauguração de um novo espaço da empresa, que agora fica na esquina das Ruas São Paulo e Paraíba. O evento contou com a presença do prefeito Jorge Seba, do vice Cabo Valter, do deputado Carlão Pignatari, que estava acompanhado da sua Chefe de Gabinete, Karina do Carmo.

Um dos sócios proprietários da Império Solar, Pedro Milani, destacou que a empresa atualmente atende os setores comerciais, industriais, residencial e rural com instalações de energia solar fotovoltaica. “Estamos há 2 anos e meio no mercado com a implantação de projetos que trazem eficiência energética para região e todo o Brasil”, e explica: “A energia solar atualmente é regrada pela Lei n. 14.300, que abre a possibilidade de realocar os créditos excedentes para outras unidades consumidoras do mesmo titular na mesma área de concessão. Aos nossos clientes damos uma total assessoria sobre as tarifas, o quanto ele vai passar a gastar por mês, preparamos uma projeção futura de gastos para que ele enxergue as vantagens do custo benefício”. Milani explicou também que os custos, num contexto geral, são amortizados entre 2 e 3 anos.

Milani disse que atualmente a Império Solar atende mais de 400 clientes em toda a região, inclusive fora do estado. “Aqui no nosso espaço montamos um showroom com toda a estrutura de uma energia solar fotovoltaica, para que o cliente possa entender como funciona o equipamento e enxergar de perto os benefícios de um projeto inovador para economia e sustentabilidade”.

Por outro lado, o outro sócio proprietário da empresa, Neto Silva, fez um agradecimento a todos aqueles que estiveram na cerimonia de reinauguração, tanto as autoridades, como familiares, clientes, convidados, colaboradores e convidou: “Venham conhecer esse aconchegante espaço que é um sonho realizado por nós, queremos que todos possam fazer parte dessa modernidade junto com aqueles que já se encontram economizando muito dinheiro por meio da energia solar.”

A Império Solar – Energia Solar Fotovoltaica-, está instalada na Rua São Paulo, 3881 e atende pelo telefone (17) 99621 0492. Veja as fotos:

