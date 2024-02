Imersão e conhecimento: pós-graduação da Unifev lança novos cursos

Evento contou com palestra, oficinas e oportunidades de networking; inscrições para todas as especializações já estão abertas.

A Unifev promoveu no último sábado (3.fev) uma manhã de imersão e conhecimento para os interessados em conhecer os novos cursos de pós-graduação da Instituição. Uma palestra de abertura e minicursos relacionados à saúde, agronomia, negócios, direito e educação estiveram na programação do evento que movimentou a Cidade Universitária.

Com o tema “A importância de estar preparado para atender as demandas evolutivas”, a palestra teve início com uma roda de conversa mediada pelo reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, que contou com a participação dos convidados Alan Espinosa Matias, gestor financeiro, e Marcelo Batista, secretário da Educação de Votuporanga.

“Este é um momento significativo para a Unifev. Não apenas marca o início de novas oportunidades acadêmicas, mas também representa uma chance de ampliar horizontes, estabelecer conexões com profissionais experientes e adquirir conhecimento prático”, enfatiza o reitor da Instituição.

Em seguida, os participantes das oficinas foram para as salas, conforme inscrição prévia e o assunto de interesse: produção vegetal para o agronegócio (agronomia), fundamentos da criminologia (direito), gestão do tempo (negócios), o que há de mais novo na área (arquitetura), métodos inovadores de ensino (educação), estética e procedimentos injetáveis (saúde).

A imersão é resultado do recente lançamento da Instituição em 2024, que introduziu dez novos cursos de pós-graduação especialmente voltados para profissionais e estudantes envolvidos em diversas áreas. Essa expansão inclui cursos como Comunicação Corporativa, Nutrição Clínica e Estética, Direito Penal e Processo Penal, MBA em Business Innovation, Engenharia de Segurança do Trabalho, Comunicação e Acolhimento no Gerenciamento de Serviços Sociais, Enfermagem em Terapia Intensiva, Urgência e Emergência, e Especialização em Direito e Processo do Trabalho.

A coordenadora da pós-graduação, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, destaca o grande diferencial do corpo docente da Instituição. Composto por profissionais atuantes no mercado, essa condição proporciona aos alunos um cenário alinhado com as demandas. “Na Unifev, reconhecemos que a presença de professores que também atuam no mercado de trabalho é um dos nossos grandes diferenciais. Esses profissionais possuem a experiência necessária para oferecer aos alunos uma visão realista do mercado, conectando o conteúdo acadêmico com a prática diária”.

As inscrições para as especializações estão abertas, com o início previsto para março deste ano. Com essa expansão, a Instituição passa a oferecer um total de 25 cursos de pós-graduação.

Para mais informações sobre os cursos de pós-graduação oferecidos pela Unifev, acesse unifev.edu.br/pos2024, ou no Setor Comercial pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 904 ou WhatsApp (17) 99784-5213.