Imagens mostram ferimentos de mulher que foi amarrada por namorado em engate de carro e arrastada

Vítima de 30 anos apresentou diversos hematomas fratura em uma das mãos após ser arrastada na vicinal João Leal, em Nipoã/SP. Homem foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (17).

A mulher de 30 anos que foi amarrada pelo namorado no engate do carro e arrastada na vicinal João Leal no sábado (12.fev), em Nipoã/SP, teve alta hospitalar e se recupera dos ferimentos em casa. O homem foi preso nesta quinta-feira (17).

A vítima apresentou hematomas e cortes no rosto, além de fratura em uma das mãos, escoriações nas pernas e nas costas. Imagens obtidas pela reportagem mostram uma das mãos com pontos e marcas roxas nas costas.