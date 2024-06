Iluminação pública: pontos escuros voltam a ser tema na Câmara 

O assunto é recorrente na Casa de Leis e a boa vontade dos vereadores para com a nova empresa que assumiu a prestação do serviço em Votuporanga acabou.

Pontos escuros espalhados por Votuporanga/SP têm motivado verdadeiras ‘procissões’ de vereadores à tribuna da Câmara Municipal para apresentar demandas da população. No início do ano a Prefeitura trocou a empresa que presta o serviço, porém, não demorou muito para que a paciência dos parlamentares com a RSM Engenharia LTDA, nova responsável pela manutenção da iluminação pública no município, se esgotar.

A sequência de reclamações já motivou um Voto de Repúdio, apresentado pelo vereador Daniel David (MDB), presidente da Câmara, que ganhou, prontamente, o apoio de outros parlamentares. De acordo com o autor do Voto, a ineficiência nos serviços continua idêntica à da empresa anterior.

“A Praça Santa Luzia, a do Tobogã, Mastrocola e tantos outros locais continuam com pontos escuros. A gente pede e não sei o que acontece que demora tanto, tinha que ser mais rápido. A verdade é que essas empresas que entram na licitação e ganham, jogam o valor lá embaixo e depois não têm estrutura para atender a cidade como merecia ser atendido”, explanou Daniel David.

Outro parlamentar que declarou guerra aos pontos escuros e vem cobrando soluções é Valdecir Lio (MDB). Na oportunidade, o vereador voltou a questionar os serviços de iluminação pública, principalmente em relação à Praça do Tobogã: “É preciso ressaltar aqui a falta de compromisso da empresa, para que possa também andar pela cidade andar nas praças, basta andar que vai ver a escuridão, não precisava ninguém ficar cobrando aqui, pois é até chato. Eu, se fosse o dono da empresa, ficaria até com vergonha de ver todo mundo cobrando.”