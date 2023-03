Iluminação pública: Câmara e empresa discutem nesta quinta-feira reclamações sobre o serviço 

Encontro ocorre a partir das 16h, no plenário Dr. Octavio Viscardi, sede do Legislativo votuporanguense.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP promove nesta quinta-feira (2.mar), a partir das 16h, uma audiência pública para debater sobre os serviços de iluminação pública do município.

O encontro acontece no plenário Dr. Octavio Viscardi na sede do Legislativo e contará com as presenças do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Salvador Castrequini Neto, técnicos da secretaria e diretores da empresa concessionária do serviço público, a CSC Construtora – responsável pela manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública e praças de Votuporanga.

A qualidade da prestação de serviço de iluminação pública no município tem gerado muitas reclamações, principalmente vindas dos vereadores que ouvem diariamente os pedidos de melhorias da população e repercutem em sessões da Câmara.

Diante deste assunto, o vereador Osmair Ferrari (PSDB) pediu ao presidente da Casa de Leis – vereador Daniel David (MDB) que convidasse as pessoas envolvidas no serviço prestado pela empresa contratada pela Prefeitura.

O convite vem na esteira do aborrecimento dos vereadores com o serviço prestado, já que nos últimos anos, vários parlamentares vêm reclamando durante os seus pronunciamentos na tribuna da Câmara, colocando em xeque a qualidade do serviço de manutenção da iluminação pública.

“Em razão disto, a Câmara é palco central dessas discussões e atendendo a solicitação apresentada pelo vereador Osmair Ferrari, corroborando com as demais reclamações apresentadas pelos vereadores, estamos provocando esse debate com a finalidade de buscar melhorias para esse serviço público”, destacou Daniel David.