Iluminação: Arena Plínio Marin avança no sonho de sediar jogos noturnos 

Licitação para contratar empresa que executará a obra será aberta após o período eleitoral; recursos federais serão utilizados para execução da obra.

Inaugurada oficialmente em janeiro de 2016, a Arena Plínio Marin foi alçada ao cenário nacional como a ‘toca’ da Pantera Alvinegra, exatamente por ser a casa do Clube Atlético Votuporanguense, clube que rapidamente chegou disputar a Série A2 do Campeonato Paulista e o primeiro clube do noroeste paulista a disputar uma Copa do Brasil, graças a conquista da Copa Paulista de 2018. Porém, a falta de iluminação apropriada impossibilita, desde então, que partidas sejam realizadas em período noturno.

Nesta quinta-feira (8.set), um avanço foi divulgado pelo Prefeitura, um novo capitulo. Segundo informações da Secretaria de Obras, o projeto elétrico luminotécnico está pronto e o projeto estrutural está em fase final de elaboração. Avançadas essas etapas, e encerrado o período eleitoral, a Prefeitura poderá abrir licitação para contratar empresa que fará a execução da obra.

Desta forma, o lado da Arena onde ainda não recebeu a melhoria será contemplado com iluminação de LED por meio de estrutura metálica de acordo com as exigências da Federação Paulista de Futebol. Esta etapa da obra só será possível porque o prefeito Jorge Seba, em intenso trabalho de articulação política, conquistou recursos federais na ordem de R$ 600 mil por meio de emendas parlamentares.

“Recebemos a confirmação das emendas parlamentares e, com isso, podemos dar essa boa notícia aos torcedores do Clube Atlético Votuporanguense que muito em breve a conclusão da tão sonhada obra de iluminação da nossa Arena estará pronta para sediarmos os jogos noturnos”, disse o chefe do Executivo municipal.