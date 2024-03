II Festival de Cinema Fantástico Grucine acontece beste domingo 

O Festival de Cinema Fantástico Grucine chega em sua segunda edição com uma line-up de filmes incríveis desenvolvidos por artistas e profissionais locais apaixonados pela sétima arte!

Um evento dedicado à obras incríveis do gênero Drama e Horror de diretores autênticos interpretadas por um time de elenco impecável.

O festival, na sua segunda edição busca trazer visibilidade, democratização artística e levar até o público narrativas únicas, através do olhar crítico e criativo de quem ama fazer arte. O festival além disso, vem para apresentar o selo Grucine, um grupo de amigos apaixonados por cinema e audiovisual como um todo.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga, João Fefin que é diretor Grucine e diretor cinematográfico falou sobre o festival, acompanhe:

DV: Quais são os objetivos principais do festival e qual é a sua missão?

“Propagar o cinema independente brasileiro com a missão de mostrar ao público que a sétima arte está viva em nossa cidade e que pode ser alcançada por todos. E para isso, a Grucine se une ao Novo Cine Votuporanga nesse festival incrível com filmes que contam histórias incríveis.”

DV: Como são selecionados os filmes que participarão do festival?

“O Festival de Cinema Fantástico Grucine é uma celebração das obras desenvolvidas pelo coletivo Grucine ao longo do ano. Os filmes apresentados no festival são obras que a Grucine desenvolveu ou fez parte atuando junto com vários profissionais e artistas locais.”

DV: Qual é o papel do festival na comunidade cinematográfica local e regional?

“Nosso papel com o festival é despertar o interesse e olhar criativo para o cinema independente brasileiro. Essa arte vive e nós, assim como outros artistas, fazemos ela viver e respirar grandes histórias através de nossos roteiros, câmeras, enquadramentos e pela nossa paixão pela sétima arte.”

DV: Quais são os maiores desafios na organização de um evento desse porte?

“O maior desafio sem dúvida é mostrar ao público a importância de contemplar pequenos e médios projetos cinematográficos para que a indústria como um todo se fortifique cada vez mais para que vários outros projetos de filmes independentes possam sair do papel, criar viva e encantar pessoas.”

DV: Como o festival contribui para o desenvolvimento das artes cinematográficas na região?

“O festival contribui dando visibilidade à artistas iniciantes no universo cinematográfico e criando o interesse aos novos, mostrando que sim, é possível fazer cinema e cinema de qualidade, com boas histórias, fazendo uso de técnicas de grandes estúdios e o mais importante, levando muitas pessoas até o cinema para prestigiar essa arte maravilhosa que é a sétima arte como um todo.”

DV:Quais são os planos para o futuro do festival? Há alguma novidade ou mudança planejada para as próximas edições?

“Assim como o coletivo Grucine vem expandindo seus horizontes à cada ano, aumentando seu portfólio artístico e leque de filmes desenvolvidos, o festival carrega consigo esse mesmo objetivo, buscar e alcançar cada vez mais pessoas e levando a sétima arte até eles.”

DV: Abro espaço para você deixar um convite para que a população prestigie e compareça no festival:

“Fica aqui o nosso convite para todos estarem presentes no próximo domingo, dia 24 às 14 horas para prestigiar o Festival de Cinema Fantástico Grucine no melhor espaço possível, o Novo Cine Votuporanga, com entrada gratuita e poder contemplar filmes maravilhosos feitos por grandes artistas da nossa Votuporanga!”

Programa imperdível, vale a pena conferir!

(Andrea Anciaes)