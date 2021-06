Iguatemi é reconhecida com Prêmio WEPs Brasil 2020/2021- entregue pela ONU Mulheres e Pacto Global 

Companhia é premiada entre empresas de grande porte que promovem a equidade de gênero no ambiente de trabalho e na comunidade.

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers foi premiada por seu compromisso com a igualdade de gênero no Prêmio WEPs Brasil 2020/2021. A companhia foi reconhecida na Categoria Bronze – Grandes Empresas entre 100 finalistas em evento que ocorreu ontem (21) e foi transmitido pelo canal da Onu Mulheres no Youtube. Entre os empreendimentos da companhia está o Shopping Iguatemi São José do Rio Preto.

“Fomentar a presença e a liderança feminina fazem parte do dia a dia da Iguatemi. Receber este prêmio é um grande orgulho para nós, pois é um reconhecimento que estamos no caminho certo com nossas boas práticas à frente de diversidade e da equidade de gênero. Nosso objetivo é continuar esta jornada, buscando ser cada vez mais referência no tema para impactar outras empresas e a comunidade, sempre com foco no desenvolvimento e no cuidado com as pessoas”, disse Vivian Broge, Diretora de Recursos Humanos da Iguatemi.

O Prêmio WEPs 2020/2021 tem como propósito incentivar e reconhecer as ações das empresas que promovem a cultura da equidade de gênero nos negócios e o empoderamento das mulheres – tendo como como guia norteador os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na sigla em inglês de Women’s Empowerment Principles), lançados mundialmente pelo Pacto Global da ONU e a ONU Mulheres em 2010.

Sobre a Iguatemi

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, e-commerce premium no modelo marketplace, premium outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais e residenciais.

A companhia foi pioneira ao inaugurar o primeiro shopping center do país, o Iguatemi São Paulo, que completa 55 anos de atuação no mercado, e atualmente detém participação em 14 shopping centers, dois premium outlets, um e-commerce premium no modelo marketplace, quatro torres comerciais e uma torre residencial, sendo que dois projetos estão em construção e representam 22,5 mil m² de área privativa total e 8,8 mil m² de área privativa própria.

Os empreendimentos juntos totalizam 711 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 471 mil m².

As ações da Iguatemi estão listadas no Novo Mercado da B3 [IGTA3] e fazem parte do índice Ibovespa.

Sobre o Iguatemi São José do Rio Preto

Considerado o primeiro e maior complexo multiuso do Noroeste Paulista, o Iguatemi São José do Rio Preto pertence à Iguatemi Empresa de Shopping Centers e carrega a excelência e pioneirismo da marca em seu DNA. O empreendimento reúne moda, arte, cultura, gastronomia, entretenimento, lazer, serviços exclusivos, e conta com o hotel Hyatt Place, uma torre comercial (Iguatemi Business) e o residencial Integrato.

Com um ambiente agradável e aconchegante, pensado para proporcionar experiências únicas e exclusivas, o Shopping Iguatemi São José do Rio Preto oferece um mix diversificado com marcas conceituadas do varejo nacional e internacional, entretenimento exclusivo e restaurantes renomados que o consolidaram como o principal polo gastronômico da região.