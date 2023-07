Igreja Adventista do 7º Dia realiza “Escola Cristã de Férias”

De 17 a 23 de julho aconteceu em Valentim Gentil, a “Escola Cristã de Férias”, evento que ofereceu, de forma atrativa e instrutiva, programação bem elaborada e equilibrada, com músicas, histórias bíblicas, trabalhos manuais, estudo da natureza, saúde, temperança e muitas brincadeiras.

A ECF foi organizada pelo Ministérios da Criança da Igreja Adventista do Sétimo Dia e recebeu 80 crianças da comunidade local, adventistas e não adventistas, de 4 a 10 anos de idade, que estão no período de férias escolares. Com apoio da prefeitura do município, a experiência aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Santoro, local totalmente decorado e transformado para as atividades.

O tema desse ano foi a “Vida Selvagem”, proporcionando aos “pequenos”, uma incrível aventura na África. A emoção, experiência e a aventura da vida selvagem vivenciados nestes dias ficarão para sempre na vida dessas crianças, que crescerão à cada dia! No último dia, as crianças levarão para casa, além da experiência inesquecível, o material trabalhado nas atividades e terão um cenário especial para fotos, num encontro com os pais, que acontecerá no período noturno, como encerramento.

(Colaborou Giane Serafim da Silva)