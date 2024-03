Igor Coronado tem lesão muscular e vira dúvida no Corinthians 

Camisa 77 sentiu dores após estrear contra o Santo André e fez trabalho com a fisioterapia.

O meia Igor Coronado foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e virou dúvida para os jogos do Corinthians contra Água Santa, pelo Paulistão, e São Bernardo, pela Copa do Brasil.

O jogador sentiu dores após a estreia contra o Santo André, no último sábado, e recebeu o diagnóstico neste início de semana. O clube não divulgou o prazo de recuperação.

Na segunda-feira, por exemplo, o meia esteve no CT Joaquim Grava e agora vira dúvida para António Oliveira.

O duelo contra o Água Santa será no domingo, às 16h, enquanto o confronto mata-mata será na quinta, dia 14, às 20h. Ambos os jogos serão no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.

Além de Coronado, o treino do Corinthians desta quarta-feira teve mais duas ausências.

O volante Fausto Vera fez trabalho na parte interna, enquanto o lateral-esquerdo Diego Palacios segue cumprindo cronograma com os fisioterapeutas.

Raniele, volante titular do time, não participou do aquecimento para evitar contatos. O camisa 14 sofreu uma pancada no tornozelo contra o Santo André e tem evitado contato no local. A princípio, ele não preocupa.

O Corinthians volta a trabalhar nesta quinta-feira, novamente no CT, quando António Oliveira desenhará novamente o time para o último compromisso na fase de grupos do Paulistão, diante do Água Santa.

*Com informações do ge