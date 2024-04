Igor Coronado festeja assistência em volta ao Corinthians e ainda não se vê 100% fisicamente 

Meia sofreu lesão muscular e teve retorno aos campos adiado devido a infecção por dengue.

Um retorno em grande estilo. Depois de mais um mês sem atuar, o meia Igor Coronado voltou a jogar pelo Corinthians na última terça-feira e deu assistência para o gol que fechou a conta dos 4 a 0 sobre o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana.

A última vez que Igor Coronado tinha atuado foi em 2 de março, contra o Santo André, ocasião em que estreou com a camisa do Corinthians e sofreu uma lesão muscular na coxa. Depois, o jogador também teve uma infecção por dengue, que acabou por retardar a recuperação dele.

“Claro que nenhum jogador quer ficar fora, especialmente quando chega em um novo clube, né? Para mim tem sido um início difícil, mas pelo menos estou contente com esse retorno e a grande vitória. A gente espera dar continuidade”, disse Igor Coronado.

“Para mim é muito importante (dar assistência). Eu sou um jogador que gosta de participar das jogadas, tanto fazendo gol como ajudando o time com assistência. Espero fazer muito mais ainda. Tive poucos minutos em campo, mas foi muito importante”, completou.

Coronado corre para aprimorar o condicionamento físico desde que chegou ao Corinthians. Primeiro, ele teve que lidar com um período de inatividade e também à adaptação ao futebol brasileiro após mais de uma década jogando no exterior. Depois, ainda enfrentou a lesão e o vírus da dengue.

Sem condições de atuar por muito tempo, ele ficou apenas 12 minutos em campo na última terça.

“100% (fisicamente) ainda não estou, mas pelo menos essa semana eu consegui treinar quatro dias com o grupo e é claro que voltar assim não é fácil fisicamente, mas acho que os minutos de hoje já me ajudaram e a gente tem alguns dias de treino ainda pela frente. Então, eu acho que para o jogo de domingo (contra o Atlético-MG) eu posso colocar aqui uns 80%, pelo menos eu vou voltar assim”, comentou.

Além dos treinos com o elenco alvinegro, Igor Coronado tem feito trabalhos à parte para aprimorar o condicionamento físico.

“Talvez, hoje, tenha sido um contexto ideal para ele retornar a ganhar confiança, da mesma maneira foi o Paulinho. São jogadores importantes que com certeza terão mais oportunidades ao longo do calendário que temos pela frente. Vão ser importante como todos os outros”, afirmou Bruno Lazaroni, auxiliar de António Pereira no Corinthians.

A comissão técnica alvinegra entende que Igor Coronado será uma peça importante para a equipe ao longo da temporada, podendo ser não apenas o reserva de Rodrigo Garro, mas também atuando ao lado do camisa.

Atualmente com 31 anos, o meia assinou contrato com o Timão por duas temporadas.

*Com informações do ge