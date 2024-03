IFSP Votuporanga participa do Arduino Days 2024

Estudantes e entusiastas da Ciência & Tecnologia de Votuporanga e região podem comparecer para expor seus experimentos e protótipos. Evento ocorre neste sábado (23), das 8h às 12h; programação é aberta a toda população.

Na manhã do próximo sábado (23.mar), o Campus Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) estará de portas abertas das 8h às 12h para apresentação de projetos tecnológicos desenvolvidos com Arduino, plataforma de código aberto utilizada para soluções inteligentes a baixo custo em comércios e residências.

Estudantes e entusiastas da Ciência & Tecnologia de Votuporanga e região podem comparecer para expor seus experimentos e protótipos. Os apresentadores terão suporte do Laboratório Maker (LabIFMaker) da unidade, inaugurado em 2023 com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Desde 2015, o IFSP Votuporanga participa do evento internacional que celebra o Arduino com atividades simultâneas em vários países. Nesta edição, também haverá Sumô de Robôs programado em Arduino em demonstrações de várias categorias pelas equipes de robótica do Lar Frei Arnaldo.

O evento é gratuito e não há necessidade de inscrição. Os visitantes interessados em participar e obter certificado, devem se inscrever pelo site: vtp.ifsp.edu.br/arduinoday

Escolas de Votuporanga interessadas em visitar o evento podem comparecer livremente a partir das 8h.

Maiores informações podem ser obtidas pela equipe do LabIFMaker do IFSP Votuporanga: labifmaker.vtp@ifsp.edu.br e pelo telefone (17) 3426-6984.

O Campus Votuporanga está localizado na zona norte de Votuporanga, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon.