IFSP Votuporanga oferecerá 160 vagas para cursos superiores gratuitos em 2020

IFSP utilizará a nota do Enem 2019.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferecerá 5.200 vagas em cursos superiores para ingresso no 1º semestre de 2020, oportunidades distribuídas em 32 câmpus. Os candidatos devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e ter obtido nota diferente de zero na redação.Todas as normas e o cronograma completo serão divulgados em edital no portal do Sistema de Seleção Unificada (Sisu): sisu.mec.gov.br

O Câmpus Votuporanga do IFSP oferecerá 160 vagas:

Mais informações pelo portal www.ifsp.edu.br