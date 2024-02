IFSP Votuporanga oferece 24 vagas remanescentes para a graduação em Física 

O requisito é ter concluído o Ensino Médio. As vagas serão preenchidas por ordem chegada e o início das aulas está previsto para o dia 1º de março.

O Campus Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tem inscrições abertas, até dia 29 de fevereiro, para o preenchimento imediato de 24 vagas para o curso noturno de Licenciatura em Física, oferecido gratuitamente no período noturno com duração de 4 anos.

Inscrições: São gratuitas e online e devem ser realizadas através deste link: vtp.ifsp.edu.br/querovaga

Para o curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, com duração de 5 anos e oferecido no período diurno (integral), os interessados poderão se alistar para Cadastro de Reserva, que será utilizado para ocupar vagas decorrentes de eventuais desistências durante o primeiro bimestre letivo.

Atendimento: Em caso de dúvidas, os interessados podem contactar a Comissão de Processo Seletivo do Campus Votuporanga pelo telefone (17) 3426-6997 (WhatsApp) e por email: processoseletivo.votuporanga@ifsp.edu.br

O Campus Votuporanga está localizado na zona norte de Votuporanga, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon.