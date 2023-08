IFSP Votuporanga convida a comunidade para reunião sobre construção de habitações sustentáveis

Encontro ocorre nesta terça-feira (15), a partir das 18h30, nas instalações do campus; convite é aberto à comunidade em geral.

O Campus Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tem o prazer de convidar toda a população interessada em construção de habitações para participar de uma reunião especial. O encontro ocorrerá nesta terça-feira, dia 15 de agosto, a partir das 18h30, nas instalações do campus.

O objetivo principal da reunião é discutir a possibilidade de criação de uma cooperativa solidária para viabilizar a construção de residências a um custo acessível, por meio de uma edificação sustentável. A iniciativa busca garantir moradias de qualidade para a comunidade, promovendo a sustentabilidade e a cooperação entre os envolvidos.

A reunião será conduzida pelas equipes dos projetos de Extensão “Cooperativismo, Empreendedorismo e Arranjos Locais Solidários” e “Planejamento e Orçamento de Obras de Interesse Social”. O primeiro projeto é fomentado com recursos do Campus Votuporanga, enquanto o segundo recebe apoio direto da reitoria do IFSP.

Para obter mais informações sobre o projeto e as ações de Extensão do Campus Votuporanga, entre em contato com a Coordenação de Extensão (CEX). A equipe está disponível para atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, no Bloco C. O telefone para contato é: (17) 3426-6998.

A participação de todos os interessados é fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Contamos com a presença da imprensa e da comunidade local para juntos construirmos um futuro mais sustentável e inclusivo.

