Idoso tenta estuprar a própria filha e acaba morto a facadas pelo namorado dela em Parisi

Segundo a Polícia Civil, indivíduo de 23 anos disse à polícia que flagrou o homem armado com faca tentando estuprar a filha de 17 anos, namorada dele.

Na noite de domingo (21), um idoso identificado como E.D.O., de 64 anos com passagem pela polícia por estupro contra a filha foi morto a facadas em Parisi/SP. O namorado da vítima, suspeito do crime, disse à polícia que flagrou o homem tentando estuprar a E.D.F.O., de 17 anos, por isso o esfaqueou, segundo a Polícia Civil.

Ainda de acordo com a polícia, a menina estava na casa do pai quando ligou para o namorado e pediu para que ele fosse ao local. O rapaz contou que arrombou a porta, flagrou o homem ameaçando a adolescente com uma faca e tentando desabotoar a blusa dela.

Para defender a garota, o jovem contou que pegou outra faca e golpeou o pai da namorada. Em seguida, o rapaz acionou a Polícia Militar. O jovem E.J.P.F., de 23 anos, que não tem antecedentes criminais, foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP.

Ainda segundo a Polícia Civil, pai tinha registros policiais por tentativa de estupro contra a filha, além de já ter sido preso por outros crimes. O caso será investigado.