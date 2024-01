Idoso que teve corpo queimado durante incêndio morre após dois dias internado em Araçatuba 

Vítima de 68 anos que teve 60% do corpo queimado morreu no hospital após não resistir as lesões.

O idoso de 68 anos que teve 60% do corpo queimado durante incêndio em Araçatuba/SP morreu na manhã desta terça-feira (2.jan).

Segundo o boletim de ocorrência, o filho da vítima relatou que o homem brigou com a esposa e se trancou no quarto, no domingo (31).

Em seguida, o filho percebeu que havia fumaça no cômodo. Então, ele conseguiu socorrer o pai e acionou o Corpo de Bombeiros para controlar as chamas.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Araçatuba com queimaduras em diversas partes do corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após 2 dias.