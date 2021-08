Idoso perde mais de R$ 8 mil após cartão ficar preso em caixa eletrônico de banco em Rio Preto   

Segundo o B.O., após o objeto ficar preso, máquina expediu um bilhete com um telefone; na ligação, atendente pediu senha do cartão e, posteriormente, extrato indicou saques e compras.

Um idoso de 68 anos perdeu mais de R$ 8 mil em um golpe, após o cartão magnético ficar preso no caixa eletrônico de uma agência bancária de São José do Rio Preto/SP, no sábado (31).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia que inseriu o cartão na máquina para efetuar um saque e ele ficou preso.

Em seguida, o caixa eletrônico teria expedido um bilhete com um telefone no qual a vítima deveria entrar em contato.

Na ligação, o atendente pediu que o idoso digitasse a senha do cartão na máquina e que comparecesse à agência em dia útil para a retirada do cartão.

De acordo com o B.O., após o episódio, o extrato bancário da vítima indicou saques e compras desconhecidos que totalizaram R$ 8.759,66.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado. Nenhum suspeito foi identificado.

Outro caso

Um idoso de 76 anos perdeu mais de R$ 5 mil após também ter o cartão retido pelo caixa eletrônico, em Rio Preto, na manhã de domingo (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que faria um saque quando o cartão ficou preso na máquina.

Em seguida, uma mulher que estava no banco disse que havia passado pela mesma situação e orientou que a vítima fizesse uma ligação para solucionar o problema.

Segundo o B.O., por telefone, uma suposta atendente pediu a senha do cartão da vítima e informou que ele seria liberado, orientando que o idoso fosse novamente até o banco na manhã desta segunda-feira (2).

O filho do idoso voltou à agência no domingo e percebeu que o cartão não estava mais na máquina. Na conta da vítima, foi verificado um empréstimo no valor de R$ 10 mil, além de saques e pagamentos de multas que totalizaram R$ 5.942,60.

O caso foi registrado como furto qualificado e será investigado pela polícia.

*Com informações/G1