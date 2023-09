Idoso morre enforcado por jovem após cobrar dívida em Monte Aprazível; suspeito foi preso 

Crime ocorreu no bairro Jardim do Lago na tarde desta segunda-feira (11). Idoso foi até a casa do jovem para cobrar uma dívida referente ao conserto do carro dele, danificado após um acidente.

Um idoso, de 70 anos, morreu enforcado por um jovem, de 21, em Monte Aprazível/SP. O crime ocorreu no bairro Jardim do Lago na tarde desta segunda-feira (11.set).

Conforme apurado, o idoso identificado como José Carlos Pereira, foi até a casa do jovem para cobrar uma dívida referente ao conserto do carro dele, danificado após eles se envolverem em um acidente de trânsito na semana passada.

O suspeito, que é natural de Canoas/RS, relatou à polícia que o aposentado tentou invadir a casa dele e, por isso, o agrediu na calçada. José Carlos foi socorrido a um hospital, mas não resistiu.

O jovem foi preso em flagrante e levado pela Polícia Militar para a delegacia de Monte Aprazível, onde prestou depoimento. A Polícia Civil vai investigar o caso.

*Com informações do g1/Rodrigo Carraro