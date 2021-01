Idoso morre atropelado na Rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis

Segundo a Polícia Rodoviária, vítima de 79 anos tentou atravessar a pista com uma bicicleta e foi atingida por um veículo.

Um homem de 79 anos morreu após ser atropelado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP, na manhã desta quarta-feira (27).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o idoso tentou atravessar a pista com uma bicicleta e foi atingido por um veículo que seguia no sentido Jales/SP – Votuporanga/SP.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).