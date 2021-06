Idoso morre após ter carro atingido por caminhão na Rodovia Péricles Bellini 

Mamoru Takayama, de 76 anos, morador de Cardoso/SP, faleceu no local do acidente; motorista do caminhão foi detido por embriaguez ao volante, mas liberado após pagamento de fiança.

Um homem de 76 anos, morador de Cardoso/SP, morreu na manhã desta sexta-feira (25) após colidir com um caminhão bitrem e um carro, na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), próximo ao trevo para Álvares Florence/SP.

De acordo com informações, Mamoru Takayama, conduzia um WW/Saveiro, no sentido Cardoso/SP a Votuporanga/SP, quando atingiu a traseira de um caminhão bitrem que seguia na mesma direção, e em seguida perdeu o controle de direção e seu carro ‘rodou’ na pista; momento em que acabou colidindo contra um Ford/Fiesta, que seguia no sentido inverso da via.

Com a violência do impacto, Takayama não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar Rodoviária atuaram na ocorrência. Os condutores do caminhão e do Ford/Fiesta não sofreram ferimentos graves; contudo, o motorista do caminhão foi autuado por embriaguez, sendo levado para a delegacia, onde pagou fiança e acabou liberado.

Ainda segundo apurado pela reportagem do Diário de Votuporanga, o condutor do outro veículo envolvido no acidente, com placas de Votuporanga, também acabou autuado por não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Mamoru Takayama não possui parentescos na região e será cremado neste sábado (26).

O caso será investigado pela Polícia Civil.