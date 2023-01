Idoso morre após ser atropelado por trator em sítio de Monções 

Vítima de 78 anos foi socorrida e levada para o Hospital de Base de Rio Preto, ficou internada por 11 dias, mas morreu.

Um idoso de 78 anos morreu na última quarta-feira (4.jan) depois de ser atropelado por um trator em um sítio de Monções/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, no dia 24 de dezembro, Edeir Gonçalves Mateus foi encontrado com um ferimento na cabeça. O trator estava perto da vítima, mas não há detalhes do acidente.

O idoso deu entrada no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP com traumatismo crânio encefálico grave e trauma de tórax. Ele ficou internado por 11 dias, mas apresentou disfunção múltipla de órgãos e não resistiu.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).