Motorista sem CNH atropela e mata idoso em Votuporanga 

Acidente foi registrado na manhã de sábado (21), no bairro San Remo. Silvio Bataielo, de 82 anos, não resistiu e faleceu no local.

Um homem de 82 anos morreu na manhã do último sábado (21.jan) após ser atropelado por um carro enquanto empurrava um carrinho utilizado para recolher material reciclável, no cruzamento das ruas Venezuela com a Ponta Porã, no bairro San Remo, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, Silvio Bataielo recolhia materiais pela área, quando por motivos que ainda serão esclarecidos pela Polícia Civil, foi atingido por um veículo; com a violência do impacto ele teria batido a cabeça contra um poste de energia elétrica. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, porém, Silvio não resistiu e faleceu no local.

Ainda conforme apurado, o motorista do carro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro à vítima. A Polícia Científica periciou o local e deve apontar as causas do acidente.

O corpo de Silvio foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga, onde passou por exames necroscópicos e foi liberado aos familiares.

Sepultamento

Silvio que trabalhava como catador de recicláveis era aposentado e divorciado. Ele deixou os filhos: Mauro Bataielo Marcos Bataielo, Antônio Bataielo, Eliana Bataielo (in memoriam), Júnior Bataielo e Cláudio Bataielo; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 10h, no domingo (22), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Sem CNH

Nesta segunda-feira (23), o condutor foi identificado e disse à polícia que não parou o veículo porque não possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).