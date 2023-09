Idoso morre após ser agredido em Pontes Gestal 

João Nardeis Neto, de 61 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu; suspeito foi preso em flagrante.

Um catador de recicláveis, de 61 anos, morreu no início da tarde deste domingo (17.set), após ser agredido no Parque Turístico da Cachoeira de São Roberto, em Pontes Gestal/SP. O autor do crime, um morador da cidade, foi preso em flagrante e colocado à disposição da Justiça.

De acordo com o apurado, local sediava uma cavalgada, quando por volta das 13h20, ainda por motivos que serão investigados pela Polícia Civil, o acusado teria agredido a vítima com um soco no rosto, provocando a queda de João Nardeis Neto ao solo. Na queda, ele bateu a cabeça contra o chão, sofrendo traumatismo craniano.

A vítima foi socorrida por uma ambulância da Prefeitura de Pontes Gestal até o pronto-socorro, porém, não resistiu e faleceu.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar e apresentado na Central de Polícia Judiciária de Votuporanga/SP, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e segue sob investigação.