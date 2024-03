Idoso morre ao cair em poço de elevador em Jales 

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (29). Vítima caiu de uma altura de quatro metros, do segundo andar, após não perceber que o elevador não estava parado no andar.

Um idoso de 68 anos morreu ao cair no poço de um elevador em uma clínica de estética em Jales/SP. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (29.fev).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Otávio Ferreira dos Santos caiu de uma altura de quatro metros, do segundo andar, após não perceber que o elevador não estava parado no andar. Ele morreu no local.

O corpo de Otávio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Ele vai ser sepultado em Iturama/MG. A Polícia Civil vai investigar o acidente.

*Com informações do g1