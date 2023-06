Idoso internado com ferimentos após acidente na BR-153 morre em Rio Preto 

Acidente aconteceu em Mirassol, no dia 31 de maio; vítima estava internada no Hospital de Base e morreu quatro dias depois do acidente.

O idoso de 66 anos que ficou em estado grave em um acidente na rodovia BR-153 morreu na tarde de domingo (4.jun), depois de quatro dias internado. A vítima estava no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

No dia 31 de maio, Carlos Antônio Delfino dirigia um carro na pista quando bateu de frente com uma caminhonete, em Mirassol/SP.

O idoso foi levado para o Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por um traumatismo cranioencefálico. O motorista da caminhonete não teve ferimentos.

O caso foi registrado e as causas do acidente são investigadas.