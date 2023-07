Idoso foragido há quase 20 anos é preso em Rio Preto 

Segundo a Polícia Civil, homem de 75 anos é acusado de cometer homicídio Guarulhos/SP, em 2004; crime prescreveria em 7 de junho do ano que vem.

Um idoso foi preso por homicídio após ser procurado por quase 20 anos. Ele foi localizado na terça-feira (25.jul), pela Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP.

O homem de 75 anos cometeu o crime em 2004, em Guarulhos/SP, e a prescrição do caso ocorreria no dia 7 de junho do ano que vem.

Segundo a polícia, ele foi detido em um shopping localizado na Avenida José Munia e está à disposição da Justiça.

*Com informações do g1